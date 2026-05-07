Donna precipita dal terzo piano | ricoverata in gravi condizioni

Una donna di 60 anni è caduta dal terzo piano di un edificio a Quarto, precipitando da diversi metri di altezza. La donna è finita contro alcune inferriate e attualmente si trova in condizioni gravi all'ospedale. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportarla in pronto soccorso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Paura a Quarto dove una donna è precipitata dal terzo piano di un edificio. La 60enne avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di impattare violentemente contro alcune inferriate. La donna è rimasta incastrata ed è stato necessario anche l'intervento dei vigli del fuoco.Liberata, è stata.🔗 Leggi su Napolitoday.it Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: una è grave - Vita in diretta 22/04/2026 Notizie correlate Precipita dal terzo piano, è vivo per miracolo. E' ricoverato in gravi condizioni al BufaliniMomenti di puro terrore quelli vissuti domenica sera, quando l'allarme è scattato per una persona precipitata dal balcone di un appartamento situato... Precipita dal muraglione mentre va a scuola, 13enne ricoverata in gravi condizioni a GenovaUna ragazzina di 13 anni è precipitata dal muraglione a Genova mentre stava andando a scuola. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Donna precipita dal terzo piano: ricoverata in gravi condizioni; Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne; Tagliacozzo, donna precipita dal terzo piano: è grave; San Fiorano, pensionata precipita dal balcone mentre sistema le tende. Dramma a Quarto, donna precipita dal terzo piano del palazzoL'impatto è stato talmente forte da lasciarla incastrata tra le barre metalliche, rendendo quindi necessario un complesso intervento di soccorso. Una volta estratta, la donna è stata trasportata d'urg ... internapoli.it Donna precipita dal terzo piano: ricoverata in gravi condizioniPaura a Quarto dove una donna è precipitata dal terzo piano di un edificio. La 60enne avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di impattare violentemente contro alcune inferriate. La donna è ... napolitoday.it Dramma questa mattina in Corso Italia, a Quarto, dove una donna di circa 60 anni è precipitata dal terzo piano di un edificio, finendo violentemente contro le inferriate sottostanti. L’impatto è stato tale da lasciarla incastrata tra le barre metalliche, rendendo nec - facebook.com facebook