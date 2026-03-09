Precipita dal muraglione mentre va a scuola 13enne ricoverata in gravi condizioni a Genova

Una ragazza di 13 anni è caduta da un muraglione mentre si recava a scuola a Genova. È stata trasportata all'ospedale Gaslini e si trova in gravi condizioni dopo aver subito un volo di circa otto metri. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente.