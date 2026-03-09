Precipita dal muraglione mentre va a scuola 13enne ricoverata in gravi condizioni a Genova
Una ragazza di 13 anni è caduta da un muraglione mentre si recava a scuola a Genova. È stata trasportata all'ospedale Gaslini e si trova in gravi condizioni dopo aver subito un volo di circa otto metri. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente.
Una ragazzina di 13 anni è precipitata dal muraglione a Genova mentre stava andando a scuola. L'adolescente è ricoverata all'ospedale Gaslini in gravi condizioni dopo aver fatto un volo di 8 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
13enne attaccato da uno squalo mentre nuota nei pressi del porto, ora è in gravi condizioni: “Ferito alle gambe”Il 13enne è stato recuperato dall’acqua nei pressi di Shark Beach, nel parco di Nielsen Park (quartiere orientale di Vaucluse) È stato attaccato da...
Forte trauma per adolescente in caduta dal quarto piano: ricoverata in condizioni gravi a BolognaUna ragazzina di 12 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitata da una finestra al...