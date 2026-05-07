Donna portata in ospedale in codice rosso dopo lo scontro tra auto e scooter in Valpolicella

Nel primo pomeriggio di giovedì, un incidente stradale si è verificato in Valpolicella, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Una donna è rimasta ferita in modo grave e è stata immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

Una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Valpolicella nel primo pomeriggio di giovedì. Stando a quanto appreso, non erano ancora scoccate le ore 15, quando un'automobile ed uno scooter sono entrati in collisione in via Squarano.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Viale Italia, scontro tra auto e scooter: 65enne in ospedale in codice rosso Scontro tra auto e scooter nel centro abitato: minorenne in codice rossoBRINDISI - Un 17enne al Pronto soccorso in codice rosso, uno scooter e un'auto danneggiati. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tamponata sull'asse, prosegue nella marcia: fermata da un'ambulanza di passaggio e portata in ospedale; Lite tra due donne: una viene ferita all’occhio e viene portata in ospedale; Azzannata da una muta di cani a Pontremoli: donna in ospedale; Rezzato, 80enne investita e portata in ospedale in codice rosso. Picchia la moglie al culmine dell’ennesimo litigio: arrestato. La donna portata in ospedaleAvrebbe aggredito la moglie al culmine dell’ennesimo litigio: la donna è finita in ospedale con una prognosi di 15 giorni. L’ennesima storia di violenza di genere arriva da Leverano (Lecce) dove i ... bari.repubblica.it Lite tra madre e figlio ad Ancona, la donna portata in ospedale per precauzione. «È stata solo una discussione verbale»ANCONA - Lite tra madre e figlio, interviene la polizia. Intorno alle ore 14.15, su disposizione della Sala Operativa, due equipaggi della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti nei pressi ... corriereadriatico.it Una donna allettata è stata portata via precauzionalmente dal 118 - facebook.com facebook