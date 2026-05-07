Donazioni di sangue Livorno regina in Toscana | superata quota 18mila è record regionale
A Livorno, nel 2025, sono state raccolte oltre 18.000 donazioni di sangue, un record regionale. La cifra rappresenta il risultato più alto mai registrato in Toscana, mentre in tutta la regione i dati complessivi si mantengono sostanzialmente stabili. La città si conferma quindi come il punto di riferimento principale per le donazioni di sangue in Toscana.
Mentre la Toscana del dono si assesta su una sostanziale stabilità, l’Avis a Livorno corre veloce: nel 2025 la raccolta complessiva sul territorio ha fatto segnare oltre 18mila donazioni, il dato più alto in tutta la regione. Nel frattempo cresce il contributo femminile: un nuovo donatore su due.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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