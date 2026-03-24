Nonostante le difficoltà organizzative legate alla carenza di personale sanitario, il “sistema sangue“ della provincia di Sondrio continua a dimostrare efficienza e solidità. Dai dati presentati nel fascicolo assembleare (pubblicato anche sul sito ufficiale www.avisprovincialesondrio.it) emerge la conferma: nel 2025 sono state effettuate 14.051 donazioni complessive, di cui 8.219 di sangue intero e 5.832 di plasma, a fronte di 7.993 soci donatori attivi. Un risultato significativo, che conferma la Provincia di Sondrio tra le più virtuose a livello regionale per partecipazione e senso civico. È questo, in estrema sintesi, il quadro, positivo, emerso dalla 48ª Assemblea annuale di Avis Provinciale Sondrio che si è svolta sabato a Chiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue e plasma. Le donazioni a quota 14mila

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