Confermato il superamento di quota mille donazioni di sangue | l' assemblea dell' Avis San Salvo

Sabato 7 marzo si è tenuta la 49esima assemblea ordinaria dell’Avis Comunale di San Salvo, il primo incontro dopo il rinnovo delle cariche avvenuto l’anno scorso. Durante l’assemblea è stato annunciato che il numero totale di donazioni di sangue ha superato quota mille, confermando il trend di adesioni alla campagna di sensibilizzazione.

L'associazione si colloca al quinto posto a livello provinciale come numero di donazioni; l'Avis provinciale si conferma la prima in Abruzzo per numero di donazioni e autosufficienza di sangue Si è svolta sabato 7 marzo la 49esima assemblea ordinaria dell'Avis Comunale di San Salvo, primo appuntamento dopo il rinnovo delle cariche associative dello scorso anno. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i dati associativi del 2025 e le iniziative realizzate sul territorio. "Nonostante un lieve calo rispetto all'anno precedente – ha dichiarato il presidente dell'Avis comunale di San Salvo, Antonello Ialacci – siamo riusciti a mantenere il numero delle donazioni sopra quota mille.