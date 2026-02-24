Avis nel 2025 numeri importanti nella raccolta sacche di sangue e plasma | i dati

Avis ha registrato numeri record nel 2025, con un aumento significativo delle sacche di sangue e plasma raccolte. La crescita deriva dall'impegno dei 503 soci, tra donatori e volontari, che hanno contribuito a rafforzare le attività dell’associazione. Durante l’assemblea annuale di Comacchio, sono stati condivisi i dati che evidenziano un incremento rispetto agli anni precedenti. La soddisfazione tra i presenti cresce con ogni risultato raggiunto.

