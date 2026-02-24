Avis nel 2025 numeri importanti nella raccolta sacche di sangue e plasma | i dati

Da ferraratoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Avis ha registrato numeri record nel 2025, con un aumento significativo delle sacche di sangue e plasma raccolte. La crescita deriva dall'impegno dei 503 soci, tra donatori e volontari, che hanno contribuito a rafforzare le attività dell’associazione. Durante l’assemblea annuale di Comacchio, sono stati condivisi i dati che evidenziano un incremento rispetto agli anni precedenti. La soddisfazione tra i presenti cresce con ogni risultato raggiunto.

Dopo l'assemblea annuale dei soci Avis di Comacchio, fuori i dati. La sezione conta 503 soci tra donatori e collaboratori volontari. Grazie a queste persone nel 2025 sono state raccolte 884 sacche di sangue e 15 di plasma. 74 sono stati quelli che hanno fatto la prova di idoneità di cui 39 sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Taglio del nastro per il nuovo mezzo per la raccolta di sangue e plasma di AvisQuesta mattina a Ravenna, Avis ha aperto ufficialmente Avis Go!, il nuovo mezzo dedicato alla raccolta di sangue e plasma.

Avis, balzo della raccolta del plasma: "Trend di crescita e solidità, siamo ai vertici in Emilia Romagna"Avis Comunale Forlì ha registrato un forte incremento nella raccolta di plasma nel 2025, confermando un trend di crescita solido e stabile.

