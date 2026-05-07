Donazione di sangue quasi 3mila nel Piacentino da gennaio a marzo | i dati e la nuova campagna

Da gennaio a marzo, nel territorio piacentino sono state raccolte quasi 3.000 donazioni di sangue. L’Emilia-Romagna, nel 2025, ha mantenuto la propria autosufficienza nella fornitura di sangue intero, assicurando anche supporto alle aree con minore disponibilità. È stata avviata una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di donazioni.

L’Emilia-Romagna nel 2025 ha confermato pienamente la propria autosufficienza nella raccolta di sangue intero, garantendo anche costante supporto alle regioni carenti, con 3.874 unità di globuli rossi cedute. E si distingue per la raccolta del plasma da aferesi (tecnica che permette di prelevare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Napoli si dona”, al via la nuova campagna del Cardarelli per la donazione di sangue"Napoli si dona", al via la nuova campagna del Cardarelli per la donazione di sangue. “Napoli si dona", il Cardarelli lancia la campagna per promuovere la donazione di sangueIl cantante e compositore Gigi Finizio è il primo testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione social dell'ospedale Cardarelli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Raccolta plasma 2026: i dati del mese di marzo - AVIS; Donazioni di sangue. Numeri e criticità: Popolazione anziana servono più giovani; Emergenza sangue a Reggio Calabria, l'appello del Gom: la richiesta di aiuto ai cittadini; A piedi sul ponte Sente chiuso per donare il sangue. Donazioni di sangue, Livorno regina in Toscana: superata quota 18mila, è record regionaleMentre la Toscana del dono si assesta su una sostanziale stabilità, l’Avis a Livorno corre veloce: nel 2025 la raccolta complessiva sul territorio ha fatto segnare oltre 18mila donazioni, il dato più ... livornotoday.it Sangue, donazioni in calo e urgenza di parlare ai giovaniIn calo le donazioni di sangue: serve una comunicazione che parli il linguaggio dei giovani ... lapresse.it «DONAZIONE DI ORGANI NELLA NOTTE» +++ Complessa operazione di donazione multiorgano all’ospedale Mazzini. Un gesto di straordinaria generosità che ha attivato tre diverse équipe chirurgiche, giunte da Bari, Roma e L'Aquila per il prelievo di cuore, - facebook.com facebook