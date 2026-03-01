Napoli si dona al via la nuova campagna del Cardarelli per la donazione di sangue

È iniziata la campagna “Napoli si dona” promossa dall’ospedale Cardarelli, con l’obiettivo di incentivare le donazioni di sangue nella città. La comunicazione vede coinvolti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cucina, che si sono fatti portavoce dell’iniziativa. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare e rafforzare la rete di solidarietà locale.

"Napoli si dona", al via la nuova campagna del Cardarelli per la donazione di sangue. Testimonial i volti noti della musica, dello spettacolo, della tv, dello sport, della cucina. Primo video con il cantante e compositore Gigi Finizio. Il cantante e compositore Gigi Finizio è il primo testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione social dell'ospedale Cardarelli sull'importanza di donare sangue all'ospedale. Si chiama "Napoli si dona - senza sangue non si cura" ed è un appello alla città affinché diventi parte attiva di un progetto di impegno civile stabile e duraturo, in cui periodicamente, in maniera continuativa e...