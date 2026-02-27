Napoli si dona il Cardarelli lancia la campagna per promuovere la donazione di sangue

L'ospedale Cardarelli ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, con il cantante e compositore Gigi Finizio come primo testimonial. La iniziativa mira a promuovere la partecipazione dei cittadini alla donazione, coinvolgendo anche attraverso i social media. La campagna si propone di aumentare la consapevolezza sull'importanza di donare sangue e di sostenere le esigenze dell'ospedale.

Il mondo dell'ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma: al via campagna negli hotel“Donare sangue significa compiere un gesto semplice, silenzioso, ma di immenso valore umano”.

