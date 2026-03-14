Dino Zoff, ex portiere italiano di 84 anni, ha commentato la lotta per lo scudetto, sottolineando che la rimonta del Milan appare complicata. Ha aggiunto che nel calcio tutto può succedere, senza però indicare elementi specifici o dettagli sulle squadre coinvolte. La sua analisi si concentra sulla difficoltà di una possibile rimonta, lasciando aperta la possibilità di sorprese.

Dino Zoff, ex allenatore dei biancocelesti si è espresso alla vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A. L'ex portiere italiano ha fatto il punto sulla lotta scudetto e sulle reali possibilità dei rossoneri di completare la rimonta sull'Inter. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa a 'La Repubblica' Sulla lotta scudetto: "La rimonta scudetto a me sembra difficile. L’Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene". LEGGI ANCHE: Milan, anche Zabarelli nel mirino: ecco chi è e come gioca il brasiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zoff sulla lotta scudetto: “La rimonta del Milan mi sembra difficile, ma nel calcio tutto è possibile”

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