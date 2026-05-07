L’ex centrocampista del Milan degli anni Ottanta e Novanta ha commentato la situazione della squadra, affermando che l’assenza della qualificazione alla Champions League rende la stagione negativa. Ha inoltre parlato di Leao, sottolineando come il calciatore sia spesso al centro dell’attenzione mediatica. L’intervista, pubblicata oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, fornisce una panoramica sulle opinioni dell’ex giocatore riguardo alle recenti vicende del club.

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan tra gli anni Ottanta e Novanta, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni sui rossoneri. Sul campionato del Milan così accidentato in questo finale di stagione: «Per lo Scudetto c’era poco da fare perché l’Inter era la più forte e la più attrezzata, ma dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuta viva un po’ di più la corsa per il titolo. Invece sono saltate fuori vecchie problematiche e la squadra è risultata meno competitiva. Ha perso partite che non mi aspettavo perdesse contro la Lazio, l’Udinese e il Sassuolo e ora .🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Donadoni: “Milan, senza Champions stagione negativa. Leao? Sempre nell’occhio del ciclone”

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