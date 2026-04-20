Viviano fa notare | Milan? Non si può dire stagione negativa ma la Champions è il minimo

Durante la trasmissione 'Pressing', l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la stagione del Milan guidato da Massimiliano Allegri. Ha affermato che non si può considerare negativa, ma ha sottolineato che qualificarsi per la Champions League rappresenta il minimo obiettivo raggiunto dalla squadra. Nessun altro dettaglio sulle altre competizioni o sui singoli giocatori è stato fornito.

Si avvicina la fine della 33^ giornata di Serie A, turno che ha mandato segnali importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Come noto, le prime quattro in classifica si qualificheranno alla competizione più prestigiosa d'Europa e ci sono tante possibilità che tra queste rientri anche il Milan. Infatti, ai rossoneri mancano solo 7 punti nelle prossime cinque gare per trovare la matematica certezza di finire tra le prime quattro. Questo grazie alla vittoria del Diavolo contro il Verona, che ha portato i ragazzi di Massimiliano Allegri a +8 sul quinto posto dei lariani. L'obiettivo stagionale dei rossoneri è quindi vicino, ma per Emiliano Viviano si tratta del minimo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Viviano fa notare: “Milan? Non si può dire stagione negativa, ma la Champions è il minimo” Notizie correlate Sofia Goggia: “Non si può dire che la mia stagione sia stata negativa”Nel corso del FISI Media Day a Milano ha parlato alla stampa Sofia Goggia, che ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa, nella quale... Criscitiello duro: «Napoli? Stagione negativa, non si può parlare di successo»Criscitiello duro: «Napoli? Stagione negativa, non si può parlare di successo»"> Il dibattito sulla stagione del Napoli resta apertissimo.