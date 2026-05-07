L’ex centrocampista ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che la squadra deve mostrare più carattere. Ha aggiunto che, con alcuni acquisti, i rossoneri potrebbero ridurre il divario dall’Inter. Ha inoltre sottolineato che non qualificarsi in Champions League rappresenterebbe un risultato deludente per la stagione del club. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di particolare attenzione sulle prospettive future del team.

Ex di Atalanta e Milan, Roberto Donadoni domenica sarà a San Siro per la sfida tra rossoneri e nerazzurri che per il Diavolo vale tanto in ottica Champions. Donadoni, si aspettava un cammino così “accidentato” nel finale per il Milan? "Per lo scudetto c’era poco da fare perché l’Inter era la più forte e la più attrezzata, ma dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuto viva un po’ di più la corsa per il titolo. Invece sono saltate fuori vecchie problematiche e la squadra è risultata meno competitiva. Ha perso partite che non mi aspettavo perdesse contro la Lazio, l’Udinese e il Sassuolo e ora.". E ora. "È lecito avere timori che la Champions possa sfuggire.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donadoni: "Milan, ora tira fuori il carattere. Con qualche innesto puoi avvicinarti all'Inter"

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