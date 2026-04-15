Dario Marcolin, ex centrocampista e attuale opinionista televisivo, ha commentato la situazione del Milan in un’intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. Ha affermato che la squadra rossonera dovrebbe qualificarsi per la prossima Champions League e ha indicato che lo scudetto potrebbe arrivare nell’anno successivo, con l’arrivo di Allegri e qualche rinforzo nel mercato estivo.

Dario Marcolin, ex centrocampista in Serie A per Cremonese, Lazio, Cagliari, Genoa e Piacenza, nonché in Serie B per Sampdoria e Napoli, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e delle sue chance di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco qui di seguito le dichiarazioni dell'attuale opinionista e seconda voce per 'DAZN'. Sullo 0-3 contro l'Udinese che rischia di complicare il cammino del Milan verso la Champions: "È stata una sconfitta figlia di una brutta prestazione, ma sono convinto che il Milan domenica a Verona darà una risposta importante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marcolin: “Il Milan andrà in Champions. Scudetto? L’anno prossimo con Allegri e qualche innesto”

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