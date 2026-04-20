VOLLEY L’Ariete tira fuori il carattere e fa l’impresa | battuta 3-2 la capolista Normac Genova

Nella partita di volley, l’Ariete ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la capolista Normac Genova, chiudendo con il punteggio di 3-2. La squadra di casa ha vinto i primi due set con punteggi di 27-25 e 27-25, ma l’Ariete ha reagito e si è aggiudicata i successivi due parziali, rispettivamente 22-25 e 25-22. La sfida si è conclusa al quinto set, con l’Ariete che ha conquistato l’intera vittoria.

Impresa Ariete. Prato vince in casa della capolista Normac Genova per 3-2 (27-25; 27-25; 22-25; 19-25; 4-15) e lo fa al termine di una sfida giocata alla pari e nella quale la squadra di Nuti non ha saputo concretizzare due primi parziali, per poi rimontare nel terzo (sotto 22-17) e conquistare gli ultimi due set nettamente. Una vittoria che dà morale, sicurezze e che conferma quanto questa squadra voglia fortemente i play off. Prato ha servito bene e, nei due set finali, è sembrata a tratti incontenibile. La corsa è ancora lunga, ma questi due punti valgono oro. La gara. Prato con Grucka in regia, Fanelli opposto, Cecchi e Mattei al centro, Saletti e Nesi di banda e Conticini libero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - VOLLEY. L’Ariete tira fuori il carattere e fa l’impresa: battuta 3-2 la capolista Normac Genova Notizie correlate Capolavoro Orvietana. Impresa a Grosseto. Battuta la capolistaGROSSETO 0 ORVIETANA 1 GROSSETO (4-3-2-1): Marcu; Guerrini (1’st Ciraudo), Gonnelli, D’Ancona (1’st Disanto), Montini; Sabelli, Masini (28’st... Basket Serie C. Impresa Lissone con super Guidi. Battuta la capolista CermenateScalpo nobile per la Galvi Lissone nel primo turno infrasettimanale del 2026 in Serie C. Approfondimenti e contenuti Si parla di: VOLLEY. L’Ariete tira fuori il carattere e fa l’impresa: battuta 3-2 la capolista Normac Genova. VOLLEY. L’Ariete tira fuori il carattere e fa l’impresa: battuta 3-2 la capolista Normac GenovaImpresa Ariete. Prato vince in casa della capolista Normac Genova per 3-2 (27-25; 27-25; 22-25; 19-25; 4-15) e lo fa... Impresa Ariete. Prato vince in casa della capolista Normac Genova per 3-2 (27-25 ... lanazione.it Volley. Ariete, duello con la capolista. Domani arriva Normac GenovaTempo di big match per l’Ariete Pvp Pallavolo Prato. Sabato da emozioni forti a San Paolo, dove domani alle 18... Tempo di big match per l’Ariete Pvp Pallavolo Prato. Sabato da emozioni forti a San ... lanazione.it