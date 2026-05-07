Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha commentato il ruolo di Allegri nel Milan, sottolineando che il suo valore è riconosciuto da tutti e precisando che in campo sono i giocatori a segnare, non lui. La conversazione si è poi spostata sul momento difficile della squadra, che ha recentemente perso contro il Sassuolo e si trova coinvolta nella lotta per qualificarsi in Champions League.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha analizzato il momento complicato del Milan, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo e coinvolto, suo malgrado, nella bagarre per un posto in Champions League. Secondo l’ex centrocampista rossonero, le responsabilità non sarebbero da attribuire in modo pesante ad Allegri: poche le colpe del tecnico. Donadoni: “Il valore di Allegri è riconosciuto da tutti”. “E’ lecito avere timori che la Cham­pions possa sfug­gire. Il cam­mino dell’ultimo mese e mezzo non è stato posi­tivo ed è que­sto il momento in cui deve venir fuori il carat­tere. Il Milan resta in van­tag­gio, ma non può più sba­gliare né pen­sare di ammi­ni­strare: ser­vono i tre punti già con­tro l’Ata­lanta per­ché la Roma sta andando forte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donadoni: “Il valore di Alle­gri è rico­no­sciuto da tutti. In campo vanno i giocatori, lui non può segnare”

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