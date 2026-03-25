Serie A la top 30 dei calciatori con il valore di mercato più alto | Yildiz sul podio Tutti i giocatori della Juve presenti

Nella classifica dei calciatori con il valore di mercato più elevato in Serie A, spicca la presenza di Yildiz tra i primi tre. La Juventus è rappresentata da diversi giocatori, tutti inclusi nella lista. La graduatoria evidenzia le quotazioni di mercato più alte nel campionato italiano, con alcuni nomi noti e altri emergenti. La classifica si basa su valutazioni aggiornate e ufficiali.

Serie A, la Juventus è presente nella classifica dei calciatori con il valore di mercato più alto. Naturalmente il primo bianconero è Yildiz. Il panorama economico del calcio italiano si rinnova con l’ultimo aggiornamento di Transfermarkt, che ha stilato la classifica dei 30 calciatori con il valore di mercato più alto. La Serie A 2025-26 si conferma un campionato estremamente dinamico, dove il valore dei talenti oscilla rapidamente tra exploit stagionali e assestamenti fisiologici. Analizzando la graduatoria, emerge una forte presenza di giocatori della Juventus e della Roma, ma è l’Inter a dominare la vetta con i suoi pilastri. In cima alla piramide della Serie A troviamo Lautaro Martinez, che nonostante una lieve flessione resta il giocatore più costoso con 85 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serie A, la top 30 dei calciatori con il valore di mercato più alto: Yildiz sul podio. Tutti i giocatori della Juve presenti Articoli correlati Yildiz patrimonio Juve: per il CIES è l’Under 23 col valore più alto a non giocare nei 10 club più potentidi Redazione JuventusNews24Kenan Yildiz domina la graduatoria dei giovani talenti, scopriamo i valori di mercato e le posizioni di tutti i prospetti... Leggi anche: Yildiz blindato dalla Juventus con un contratto da top player: avrà lo stipendio più alto della rosa Contenuti e approfondimenti su Serie A la top 30 dei calciatori con il... Temi più discussi: WOMEN4FOOTBALL: LA FESTA DEL CALCIO FEMMINILE - AIC; Mbappé o Yamal? I giocatori più preziosi nella Liga; Le due migliori squadre della Serie B; Nuovi valori Serie A, la top 11: quanta Inter! E ci sono due sogni di mercato. Serie A, la top 30 dei giocatori più costosi: Yildiz sul podio, la posizione degli altri giocatori della JuventusLe valutazioni sul valore dei calciatori della Serie A 2025-26: presenti 5 giocatori della Juve. msn.com Serie A, la top 30 dei più costosi: comanda Lautaro, il caso di David, valore da buona plusvalenzaLe valutazioni sul valore dei calciatori della Serie A 2025-26: nella TOP 10 ci sono 5 giocatori dell'Inter ... msn.com ADDIO ALLA JUVE INTERESSE ANCHE DALLA SERIE A - facebook.com facebook Valore rose Serie A: il Como cresce, Napoli e Inter no. La rosa nerazzurra resta comunque la più ricca in cima x.com