Il difensore dell'Inter Parma ha commentato l’imminente partita contro l’Inter, sottolineando la soddisfazione di affrontare avversari di alto livello come Lautaro Martinez. Durante un’intervista televisiva, ha dichiarato che giocare contro giocatori di questa qualità rappresenta un’esperienza stimolante e ha aggiunto che cercherà di segnare contro la squadra nerazzurra. La sfida si terrà allo stadio di San Siro e vedrà opposte le due formazioni.

Inter News 24 Inter Parma, Pellegrino parla ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di San Siro contro i nerazzurri di Chivu. Il Parma si prepara all’ Inter di Cristian Chivu in un match che promette spettacolo allo stadio San Siro. In vista del posticipo domenicale, l’attaccante Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento magico della squadra, reduce da una salvezza conquistata con largo anticipo, e le sue ambizioni personali per le ultime quattro giornate di campionato. Inter Parma, il duello con Lautaro e la solidità di Cuesta. La sfida contro i nerazzurri è l’occasione per confrontarsi con i migliori, ma Pellegrino preferisce guardare al gruppo: «Lautaro? La sfida è della squadra, quello è importante.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma, parla Pellegrino: «Lautaro? Giocare contro giocatori come lui è bellissimo. Proverò a segnare ai nerazzurri»

PARMA-INTER 0-2 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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