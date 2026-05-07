Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, ha commentato la situazione della squadra in vista delle prossime competizioni. Ha parlato del valore di Allegri, riconosciuto da molti, e ha espresso preoccupazione riguardo alla pressione legata alla Champions League, che potrebbe influenzare le prestazioni del team. Le sue parole si concentrano sulle sfide che il Milan sta affrontando in questa fase della stagione.

In uno dei momenti più delicati della stagione del Milan, arrivano le parole di Roberto Donadoni, ex centrocampista rossonero degli anni Ottanta e Novanta. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Diavolo ha voluto analizzare, senza alcun filtro, il lavoro fatto da Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, e se la flessione della squadra dipenda proprio da lui. Ma non è tutto. Donadoni ha poi affrontato anche il tema legato ad una mancata qualificazione in Champions League. uno scenario che avrebbe un impatto davvero significativo sulla squadra e sulla società. Tuttavia, l'ex centrocampista ha già avvisato tutti: questo non è il pensiero che deve guidare la mente dei calciatori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Donadoni: “Il valore di Allegri è conosciuto da tutti. Champions? La tensione rischia di bloccarti”

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