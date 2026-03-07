Perugia al Curi non si può più sbagliare Questo è uno scontro diretto da vincere

A Perugia, al stadio Curi, si gioca una partita fondamentale in vista della classifica. Questa sfida rappresenta un'occasione importante per ottenere tre punti e mantenere il passo con le rivali. La squadra si prepara affinando le strategie e analizzando attentamente l’avversario, con l’obiettivo di evitare errori e sfruttare al massimo le proprie possibilità.

Stare insieme, studiare l’avversario, migliorare i difetti, esaltare le qualità, prepararsi al meglio. Perché il pericolo è dietro l’angolo. Il Perugia ha raggiunto, dopo la seduta del mattino, la sede del ritiro di Cascia. Tre giorni per stare insieme, per mantenere alta la concentrazione e anche il morale. Perché la partita di lunedì contro il Pontedera nasconde un’infinità di insidie: il Grifo ne sa qualcosa, visto che nel girone di ritorno al Curi ha rilanciato squadre in crisi, ha lasciato punti importanti in chiave salvezza negli scontri diretti, non ha mai vinto. Lo stadio biancorosso deve tornare a essere teatro di soddisfazioni ed esultanze, deve ritrovare l’appeal visto che le prossime due partite al Curi saranno scontri diretti da non fallire, lunedì con il Pontedera e, dopo la trasferta di Arezzo con la Torres. 🔗 Leggi su Lanazione.it

