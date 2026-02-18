Milan-Como Tare | Oggi non sarà una partita facile Leao? Il problema c’è ma sta meglio

Igli Tare, dirigente del Milan, ha detto che la sfida contro il Como non sarà semplice. Ha spiegato che Leao ha ancora qualche problema fisico, ma si sente meglio rispetto a prima. Tare ha aggiunto che la squadra si prepara con attenzione e che ci sono ancora alcuni dubbi sulla formazione. La partita, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, rappresenta un banco di prova importante per i rossoneri. I tifosi aspettano di vedere come reagirà il Milan in una partita cruciale.

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Oggi ci si gioca tanto per rimanere aggrappati al sogno scudetto? "Assolutamente sì, ma non aggrappati. Perché ci sono ancora 14 partite inclusa questa di stasera. Dobbiamo cercare di dare continuità al lavoro fatto fino ad adesso. Non sarà una partita facile, per noi conta solo vincere stasera, sarebbe molto importante per la classifica".