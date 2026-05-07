Domotek Reggio trionfo in trasferta | batte Belluno 3-1 in Playoff

Nel primo turno dei playoff, la squadra di Reggio Emilia ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la formazione di Belluno con il punteggio di 3-1. La finale prevista al PalaCalafiore è stata spostata dal Comune, senza specificare le motivazioni ufficiali. Inoltre, il soffitto basso del PalaBenvenuti ha avuto un ruolo nel punteggio finale, influenzando le strategie delle due squadre durante la partita.

? Cosa scoprirai Perché il Comune ha spostato la finale dal PalaCalafiore?. Come ha influito il soffitto basso del PalaBenvenuti sul punteggio?. Chi ha deciso di destinare il palazzetto a Notre Dame de Paris?. Quali sono le probabilità di chiudere la serie domenica a Belluno?.? In Breve Lazzaretto, Laganà, Zappoli e De Santis guidano la vittoria reggina al PalaBenvenuti.. Comune di Reggio Calabria sposta l'incontro al PalaBenvenuti per ospitare Notre Dame de Paris.. Il soffitto basso del PalaBenvenuti ha influenzato il ritmo del quarto set a 25-20.. Prossima sfida decisiva per la promozione in A2 a Belluno domenica 10 maggio.. La Domotek Reggio Calabria batte Belluno per 3-1 al PalaBenvenuti in questa gara d’apertura della finale Playoff, accogliendo il vantaggio in serie nonostante l’assenza del fattore campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotek Reggio, trionfo in trasferta: batte Belluno 3-1 in Playoff Notizie correlate Domotek Volley travolge Acqui Terme: trionfo netto in trasferta? Cosa sapere Domotek Volley batte Acqui Terme 0-3 al PalaValenza con i parziali 21-25, 28-30, 16-25. Coppa Italia Volley: trionfo Domotek Reggio CalabriaDomotek Reggio Calabria, la Coppa Italia Volley che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce La vittoria della Coppa Italia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Domotek Volley, Milia (FI): Un’impresa storica che ci rende orgogliosi: la Supercoppa è un trionfo di tutta la città; Domotek, De Santis si esalta dopo Gara-1: Vogliamo continuare a brillare. Al PalaCalafiore serve il tutto esaurito; 1 maggio al PalaCalafiore: la Domotek Reggio Calabria per volare in finale playoff; Otto David di Donatello: trionfo totale per il feltrino Sossai. La Rassegna di giovedì 7 maggio ?VIDEO. Più forti dello scherzetto del Comune! La Domotek fa esplodere di gioia anche il PalaBenvenuti: 3-1 a Belluno in Gara-1 della finale PlayoffGara-1 della finale Playoff, la serie che decide l’intera stagione. Una stagione storica per la Domotek Reggio Calabria che si è già portata a casa la Coppa Italia A3 e la Supercoppa di categoria. Ma ... strettoweb.com Domotek a un passo dal sogno: Belluno ko 3-1 al PalaBenvenuti, ora manca solo una vittoria, parlano Coach Polimeni ed il Dg MartinoUna notte da ricordare, tra emozioni, pallavolo e un pubblico capace di trasformare il PalaBenvenuti in una bolgia. La Domotek Volley Reggio Calabria ... inquietonotizie.it Riflessioni mattutine di un uomo confuso BUON #giovedì 7 #maggio MERAVIGLIOSA Domotek volley Rc #DOMOTEK CONTRO #belluno #ReggioTv #chistisimu #domotek ; #pallacanestroviola #reggina #reggiotv #reggina1914 #chistisimu #buongio - facebook.com facebook