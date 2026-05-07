Domani si terrà un incontro tra i lavoratori del settore forestale nell’Appennino, con un’attenzione particolare alla gestione dei boschi e alla sicurezza sul lavoro. La riunione coinvolge rappresentanti e operatori, che discuteranno delle modalità di intervento e delle condizioni di lavoro nelle aree forestali. L’obiettivo è affrontare questioni legate alle pratiche di gestione e alla tutela della sicurezza degli addetti.

Nell’Appennino, torna il summit dei forestali: gestione dei boschi e sicurezza al centro dell’incontro di domani. 8 maggio 2026, dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dell’Unione Comuni Appennino a Castelnovo Monti. Appuntamento ormai consolidato, curato come sempre dall’assessore alla forestazione, il dottor agronomo Aronne Ruffini, che negli anni ha trasformato l’incontro in un laboratorio di confronto tra competenze, esperienze e visioni. "Il convegno è rivolto ai tecnici e agli operatori forestali impegnati nella gestione dei boschi, ma anche alle associazioni e ai cittadini che hanno a cuore il paesaggio e il polmone verde del nostro Appennino, - spiega Ruffini - gli argomenti saranno affrontati da un punto di vista tecnico, nell’interesse dell’economia forestale, della sicurezza del territorio e della scienza ecologica".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani il summit dei forestali: focus gestione boschi

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