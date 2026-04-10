Roma il grande summit del domani | grandi nomi per 5 giorni di idee

Da sabato 14 aprile a mercoledì 18, la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma sarà il palco della terza edizione di Idee per il futuro. Per cinque giorni, diversi relatori si alterneranno per condividere le proprie proposte e progetti, con un calendario che prevede interventi e dibattiti pubblici. L’evento coinvolge numerosi professionisti e rappresentanti di vari settori.

Dal 14 al 18 aprile, la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma ospiterà la terza edizione di Idee per il futuro. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di Roma insieme all’Associazione Futuro delle Idee, trasformerà Piazza di Pietra in un centro di discussione internazionale su geopolitica, economia e società. Un palinsesto di visioni tra politica, etica e gestione del territorio. Il programma dei cinque giorni di incontri propone un dialogo che intreccia diverse discipline, partendo da una riflessione sulla bellezza dei sogni ispirata a Eleanor Roosevelt. La prima giornata, martedì 14 aprile alle ore 18, vedrà l’intervento di Aldo Cazzullo, che dedicherà il suo racconto alla figura di San Francesco in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, il grande summit del domani: grandi nomi per 5 giorni di idee Chirurgia estetica: a Roma il grande summit sulle nuove tecnicheL'Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica organizza a Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, il tredicesimo congresso nazionale che si... Ditonellapiaga e i grandi nomi della musica a Roma per “Together”Cosa: Concerto evento gratuito “Together” nell’ambito della mobilitazione internazionale contro la guerra. Temi più discussi: Intervento del ministro Giuseppe Valditara - NextGen AI di Napoli; Roma, scuola, diritti e informazione al centro del Podcast Summit; Istituti Vinci e Cavallotti tra le Top School dei professionali italiani; LA FORMAZIONE CHE INTRATTIENE MA NON RISOLVE IL PROBLEMA DELL’ATTENZIONE. Archeologia, Roma fa scuola: la Capitale ospita ArcheoSite il summit con i massimi esperti«Le pietre antiche parlano, spetta a noi ascoltare le loro storie...». Era una ferma convinzione di Piero Angela, il giornalista e grande personaggio scientifico della televisione, che aveva intuito l ... ilmessaggero.it Roma conquista il turismo di lusso: il Duco Travel Summit lascia Milano e sceglie la CapitaleNegli ultimi anni Roma si è affermata come capitale italiana degli alberghi di lusso. Un settore in continua espansione, come testimoniano i nuovi investimenti previsti nella Città Eterna. Ad ... romatoday.it Durante la sua visita non ufficiale a Roma, il presidente francese Emmanuel Macron si è reso protagonista di un gesto di umanità per le strade della capitale. Dopo aver fatto tappa nello storico ristorante di Piazza del Popolo, "Dal Bolognese", Macron ha pas - facebook.com facebook A due passi da Roma c'è un piccolo paradiso naturale: i Lagustelli di Percile (o Laghetti di Percile). Just a short drive from Rome hides a little natural paradise: the Lagustelli of Percile (also known as the Percile Lakes). IG: valeriofiorenza1983 #visitrome #vis x.com