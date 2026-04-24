Monteforte opposizione all’attacco | conti trasparenza e gestione boschi nel mirino

Durante l'ultimo Consiglio Comunale a Monteforte, si è discusso di vari temi tra cui i conti pubblici, la trasparenza amministrativa e la gestione dei boschi. L'incontro si è svolto con un tono di attenzione da parte dell'opposizione, che ha sollevato diverse questioni riguardanti le modalità di amministrazione locale. La riunione ha visto confronti tra i consiglieri su aspetti finanziari e sulla tutela del patrimonio ambientale del territorio.

MONTEFORTE IRPINO – Un Consiglio Comunale all'insegna della vigilanza stretta quello svoltosi nelle ultime ore a Monteforte. Il gruppo di minoranza "Scegliamo Monteforte" ha incalzato la giunta su ogni fronte, sollevando dubbi sulla tenuta dei conti, sulla trasparenza amministrativa e sulla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Due incarichi esterni nel mirino della Corte dei Conti, Rinnoviamo: "Manca la trasparenza""Le recenti delibere della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, che hanno censurato il conferimento di incarichi esterni da parte della Giunta... Crema, è bufera sul ponte di via Cadorna. Opposizione all’attacco: “Tempi incerti, gestione fallimentare”Crema, 5 aprile 2026 – Hanno sollevato un’ondata di contestazioni le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Pagliari in merito al... Tutti gli aggiornamenti Monteforte, i lavori della discordia. De Sapio: chiediamo rispetto e chiarezzaBotta e risposta tra il Sindaco di Monteforte e la consigliera di opposizione Rosa De Sapio di Scegliamo Monteforte. La replica non si è fatta attendere . Siamo per il dibattito politico e il rispet ... irpiniaoggi.it Bilancio, scelte indigeste. Opposizione all’attaccoIl bilancio si conferma terreno di vivace confronto in consiglio comunale. Nell’ultima riunione del parlamentino locale gli spostamenti di fondi da un capitolo all’altro tornano a dividere nettamente ... lanazione.it