Dolomiti Emergency | a Belluno l’assemblea per i bilanci 2025-2026

A Belluno si è tenuta un’assemblea dedicata alla discussione dei bilanci previsionali per il biennio 2025-2026 di Dolomiti Emergency. L’incontro ha coinvolto rappresentanti e responsabili, focalizzandosi sulle risorse destinate alle operazioni di soccorso in montagna e sulle priorità di investimento per il prossimo anno. Sono stati analizzati i piani di spesa e le strategie di distribuzione delle risorse, senza annunci di modifiche immediate o decisioni ufficiali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi bilanci le missioni di soccorso in montagna?. Quali priorità verranno assegnate alle risorse stanziate per il 2026?. Chi potrà esercitare il diritto di voto per i soci minorenni?. Come verranno impiegate le risorse raccolte durante l'ultimo anno?.? In Breve Assemblea in seconda convocazione mercoledì 27 maggio 2026 presso Sala Eliseo Dal Pont Bianchi.. Voto tramite delega scritta limitata a un solo rappresentante per ogni socio.. Minori d'età esercitano il diritto di voto tramite i genitori responsabili.. Approvazione bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026 per garantire soccorsi montani.. Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolomiti Emergency: a Belluno l’assemblea per i bilanci 2025-2026 Notizie correlate Mediocredito Centrale approva i bilanci 2025: utile consolidato a 82,7 milioniIl Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre... Aziende sanitarie di Parma, chiusi i bilanci 2025: deficit dimezzatoProsegue il percorso di risanamento dei conti per le Aziende sanitarie di Parma con un deficit ridotto del 46%, circa 11 milioni, rispetto al 2024. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dolomiti Emergency: assemblea ordinaria degli associati; Stagione invernale, oltre 8 mila uscite dei mezzi di soccorso: più interventi sulle piste che incidenti stradali. Fondamentale aver introdotto l’obbligo del casco; La montagna non è una palestra all'aperto, in un anno quasi 500 interventi del soccorso alpino per persone illese ma in difficoltà: Servono più rispetto e consapevolezza; Droga in Alpago. I carabinieri sorprendono un giovane che tenta di disfarsi dell’hashish. Dolomiti Bus, oltre 2 milioni di euro investiti per l'elettricoDa Dolomiti Bus arriva una forte spinta verso la transizione ecologica attraverso due iniziative, che riguardano sia il rinnovamento del parco mezzi che la realizzazione di una infrastruttura dedicata ... ansa.it Belluno, un pezzo di Dolomiti si sgretola: boato e nube di polvereUna grande frana di roccia e sassi si è staccata questo pomeriggio dal versante sud della Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, che fa parte delle Dolomiti ampezzane, provocando una enorme nuvola di ... tg24.sky.it