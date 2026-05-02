Aziende sanitarie di Parma chiusi i bilanci 2025 | deficit dimezzato

Le aziende sanitarie di Parma hanno approvato i bilanci per il 2025, con un deficit complessivo di circa 11 milioni di euro, che rappresenta una riduzione del 46% rispetto all’anno precedente. Il processo di risanamento dei conti prosegue con questa diminuzione significativa, segnando un passo avanti rispetto ai risultati del 2024.

Prosegue il percorso di risanamento dei conti per le Aziende sanitarie di Parma con un deficit ridotto del 46%, circa 11 milioni, rispetto al 2024. Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria hanno approvato i bilanci consuntivi 2025 con un deficit complessivo di circa 13 milioni di euro. Si tratta.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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