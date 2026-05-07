Dolci indagato per il vilipendio di Pamela le ispezioni al loculo prima e dopo la scoperta | È tutto un complotto

Un uomo è stato indagato per vilipendio di Pamela, con le autorità che hanno effettuato ispezioni al loculo sia prima che dopo la scoperta di un episodio. L’indagato ha dichiarato che si tratta di un complotto. Intanto, nelle zone di montagna, la pioggia di maggio ha reso l’aria particolarmente pungente, facendo pensare a quanto possa essere fredda una notte di novembre in quelle aree.

Se basta un po’ di pioggia a rendere pungente l’aria di maggio in Valle Imagna, viene spontaneo chiedersi quanto possa essere gelida, da queste parti, una notte di novembre. E quali astruse, imperscrutabili motivazioni, possano aver spinto a sfidare quel gelo chi ha profanato la tomba di Pamela Genini nel piccolo cimitero di Strozza, una manciata di chilometri a valle rispetto a Sant’Omobono Terme. Qui, mercoledì sera, i carabinieri di Bergamo hanno fatto tappa dopo il lungo interrogatorio che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Francesco Dolci, l’uomo che la sera del 14 ottobre Pamela aveva contattato prima di essere uccisa con 77 coltellate dall’ex fidanzato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furtoFrancesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel... Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci indagato per vilipendio cadavere e furto: perquisita la casaSarebbero otto immagini scattate dall’ex fidanzato di Pamela ad aver insospettito gli inquirenti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato Dolci indagato per profanazione di cadavere - 06/05/2026; Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere: perquisita l'abitazione; Tomba Pamela Genini profanata: l'ex Francesco Dolci indagato. In caserma da ore con pm e avvocato; Francesco Dolci indagato per profanazione della tomba e vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Perquisizioni a casa, la mamma: Mio figlio è innocente. Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto del cadavere: si cerca la testa trafugataFrancesco Dolci è ufficialmente indagato per il furto del cadavere di Pamela Genini. In corso la perquisizione in casa alla ricerca dei resti mancanti ... virgilio.it Dolci indagato per il vilipendio di Pamela, i video mentre scruta il loculo dopo la scoperta della profanazione. Lui: È tutto un complottoIl 41enne interrogato sette ore. Tornato nella notte in caserma con il padre, ha lasciato via delle Valli alle 3,15. Perquisite le loro abitazioni a Sant'Omobono ... bergamonews.it Salma mutilata di Pamela Genini: Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e violazione di sepolcro. Perquisita dai Carabinieri la sua abitazione. “Dubbi che abbia avuto una relazione con lei”, il legale della famiglia, avvocato Nicodemo Gentile. Dal - facebook.com facebook Svolta nel caso della profanazione del corpo di Pamela #Genini, uccisa a #Milano dal compagno lo scorso ottobre. Dopo ore in caserma è stato indagato l’ex fidanzato, Francesco Dolci. Perquisita la sua abitazione. #Tg1 Elena Fusai x.com