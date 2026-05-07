Docenti precari la battaglia per la Carta docente e i diritti

Negli ultimi anni, il termine precariato è diventato frequente nel mondo della scuola italiana, coinvolgendo molti insegnanti che lavorano con contratti a termine. Recentemente, una decisione ha riconosciuto il bonus della Carta docente anche ai docenti con contratti precari, rappresentando una novità rispetto alle precedenti disposizioni. Questa scelta riguarda direttamente chi insegna senza un contratto a tempo indeterminato e si inserisce in una serie di battaglie portate avanti da chi chiede maggiore riconoscimento dei propri diritti.

Carta docente, nuova vittoria sul precariato: il bonus riconosciuto anche ai docenti precari.. C’è una parola che negli ultimi anni è diventata quasi normale nel mondo della scuola italiana: precariato. Ma ciò che viene spesso raccontato come una semplice “fase temporanea” della carriera scolastica, nella realtà di migliaia di docenti si traduce in anni di incertezza, diritti negati e disparità di trattamento. La recente decisione del Giudice del Lavoro di Vicenza, che ha riconosciuto ad una docente precaria il diritto alla Carta docente con accredito di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione, rappresenta un nuovo tassello di una battaglia giuridica e culturale destinata a lasciare il segno.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Docenti precari, la battaglia per la Carta docente e i diritti Notizie correlate Leggi anche: Carta docente, continuano i ritardi del Mim: docenti precari senza credito utilizzabile e rischio ricorsi “Stessi diritti tra docenti precari e docenti di ruolo”, Anief lancia la class action dopo la procedura d’infrazione UE contro l’ItaliaLa Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia (INFR 2024-2277) per il mancato recepimento della Direttiva 199970CE,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salerno: requisiti insufficienti, fuori 50 docenti precari; Sostegno scolastico, ANIEF: il TAR Lazio si pronuncerà sul meccanismo di conferma degli insegnanti precari; Assunzioni sostegno: Anief vince la battaglia contro il precariato; Milano via Watt | il TAR obbliga la Savills a 2 milioni di oneri. La battaglia di Silvia Chimienti per tutti i docenti precariNei giorni scorsi, nell'ambito dell'evento tenutosi nell'auletta dei gruppi parlamentari a Montecitorio lo scorso 4 dicembre, organizzato per riunire tutti i precari della II fascia delle Graduatorie ... it.blastingnews.com La battaglia vinta da Cgil Ai docenti 800mila euroLa Flc Cgil di Lucca continua a vincere i ricorsi del personale docente precario sulla Carta del Docente. In questi giorni, nella provincia di Lucca, sono stati accreditati oltre 800.000 euro, ed ... lanazione.it