Stessi diritti tra docenti precari e docenti di ruolo Anief lancia la class action dopo la procedura d’infrazione UE contro l’Italia
Anief ha annunciato una class action rivolta a docenti precari e di ruolo, in risposta alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia. La procedura riguarda il mancato recepimento della Direttiva 199970CE, che proibisce la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. La questione riguarda i diritti dei docenti in relazione alla differenza di trattamento tra le diverse tipologie di contratto.
La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia (INFR 2024-2277) per il mancato recepimento della Direttiva 199970CE, che vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docenti precari, Europa apre nuova procedura di infrazione, Anief torna a chiedere il doppio canale. SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE Martedì 3 marzo alle 15:30La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia (INFR 2024-2277) per il mancato recepimento della Direttiva 199970CE,...
