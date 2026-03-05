Stessi diritti tra docenti precari e docenti di ruolo Anief lancia la class action dopo la procedura d’infrazione UE contro l’Italia

Anief ha annunciato una class action rivolta a docenti precari e di ruolo, in risposta alla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia. La procedura riguarda il mancato recepimento della Direttiva 199970CE, che proibisce la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. La questione riguarda i diritti dei docenti in relazione alla differenza di trattamento tra le diverse tipologie di contratto.