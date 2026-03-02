Il deputato di Forza Italia ha commentato il referendum sulla giustizia, definendolo una svolta per riequilibrare il sistema. Ha sottolineato che la riforma rappresenta il risultato di un percorso iniziato da tempo, con l’obiettivo di rafforzare l’indipendenza, il garantismo e la trasparenza nel settore. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Castelnuovo Cilento durante un evento pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti “La riforma della giustizia è il coronamento di un percorso che, da sempre, vede impegnata Forza Italia per affermare i principi di indipendenza, garantismo e trasparenza a tutela dei cittadini. Dopo decenni di storture e derive correntizie, l’Italia si potrà allineare alle altre democrazie liberali che già adottano la separazione delle carriere dei magistrati. Il referendum rappresenta una svolta per assicurare, finalmente, il riequilibrio del sistema giudiziario”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit. Ferrante è intervenuto al convegno “Le ragioni trasversali del Sì: una scelta di libertà” che si è tenuto a Castelnuovo Cilento (Salerno). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelnuovo Cilento, Ferrante (Fi): “Referendum su giustizia è svolta per riequilibrio sistema”

