Il dibattito sul dl sicurezza prosegue in Parlamento, con un rappresentante del governo che ha annunciato tempi previsti per la conclusione dei lavori. Si prevede che il voto finale possa arrivare non prima di venerdì mattina, salvo accordi diversi con le opposizioni. La discussione riguarda in particolare le coperture finanziarie del decreto e il percorso parlamentare che si sta delineando.

(LaPresse) “Tempi dl sicurezza? Si presume la chiusura, con il voto finale, non prima di venerdì mattina, a meno che non si riesca a trovare un accordo differente con le opposizioni. Io ci proverò come già fatto ieri. Per quanto riguarda il decreto correttivo sarà assicurata la contemporaneità con la correzione che ho presentato ieri in capigruppo in merito all’ampliamento della platea dei destinatari del contributo per chi favorisce e assiste i migranti per il rimpatrio volontario. Soprattutto, una modifica tecnica che ci era stata richiesta e, quindi, abbiamo recepito le istanze sia del CNF (Consiglio Nazionale Forense, ndr) che quelle discendenti dalle interlocuzioni importanti che sono avvenute.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl sicurezza, Siracusano: "Ragionamento su coperture, c'è impegno governo"

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