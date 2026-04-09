Zverev sorpreso dal record di Sinner nei Masters 1000 si blocca in TV | Non può essere reale

Durante un'intervista in diretta televisiva, il tennista tedesco si è fermato sorpreso nel commentare il rendimento di un suo avversario, che ha stabilito un record di set vinti nei tornei Masters 1000. La sua reazione è stata di incredulità, sottolineando la straordinarietà del risultato raggiunto dall’atleta italiano. L'evento ha attirato l'attenzione degli spettatori e dei commentatori presenti, che hanno notato la sorpresa del giocatore tedesco davanti a tale traguardo.

Alexander Zverev sorpreso in diretta TV per il rendimento di Jannik Sinner: il tedesco si ferma durante l'intervista colpito dall'incredibile record di set vinti dell'azzurro nei Masters 1000. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner-Zverev, streaming gratis: dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tvJannik Sinner continua la sua corsa ad Indian Wells e conquista l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione autoritaria contro lo statunitense... Argomenti più discussi: Zverev rischia grosso ma vince un pazzo match con Garin: gli highlights; RECAP! Monte Carlo, Day 4: Cobolli fuori con Blockx, Musetti con Vacherot. Berrettini super. Zverev sorpreso dal record di Sinner nei Masters 1000 si blocca in TV: Non può essere realeAlexander Zverev sorpreso in diretta TV per il rendimento di Jannik Sinner: il tedesco si ferma durante l'intervista colpito dall'incredibile record di ... fanpage.it Miami, Lehecka demolisce Fils: il record di Djokovic e il messaggio a Sinner e Zverev. Bolelli e Vavassori in finaleMiami, Lehecka demolisce Fils: il record di Djokovic e il messaggio a Sinner e Zverev. Bolelli e Vavassori in finale ... sport.virgilio.it Non prima delle 12.30 Secondo match su campo centrale. Al termine di Zverev-Bergs #Montecarlo #janniksinner #clay #ATP #montecarlo - facebook.com facebook