Sinner passeggia su Zverev e conquista Madrid Ora voglio Roma e Parigi Meloni | Sei nella storia

Jannick Sinner ha vinto il torneo di Madrid, sconfiggendo in finale il tedesco Zverev. Dopo aver ottenuto il titolo, il tennista italiano ha espresso il desiderio di vincere anche a Roma e Parigi. La Premier italiana ha commentato l'impresa di Sinner, sottolineando come questa vittoria rappresenti un traguardo importante nella sua carriera. La finale si è svolta sulla terra battuta della capitale spagnola, con Sinner che ha dominato l'incontro.

Un gioco da ragazzi, per Jannick Sinner, conquistare anche Madrid passeggiando sul tedesco Zverev. Il tennista azzurro lo ha battuto in due set 6-1, 6-2 dominando a finale del Masters 1000 spagnolo e portando a casa il suo quinto torneo di categoria consecutivo (mai nessuno come lui), staccando ancora Carlos Alcaraz nella classifica generale, con lo spagnolo costretto ai box per infortunio. “Cinque Masters 1000 consecutivi. Un’impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un’altra pagina indimenticabile”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Sinner vince Madrid, come cambia ranking.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner passeggia su Zverev e conquista Madrid. “Ora voglio Roma e Parigi”. Meloni: “Sei nella storia” Notizie correlate Sinner conquista anche Madrid Battuto Zverev, ora Roma e ParigiJannik vince il quinto Masters 1000 consecutivo, è il primo tennista a riuscirci. Leggi anche: Sinner a Madrid gioca nella storia: Jannik "l'estraterrestre" asfalta Zverev (6-1, 6-2) e conquista il quinto Master 1000 di fila Contenuti di approfondimento A Madrid un Sinner da record: batte Zverev 6-1, 6-2 e vince il quinto Masters 1000 di filaUn'impresa mai riuscita a nessuno. L'azzurro: 'Dietro al record molta dedizione, ora Roma e Parigi'. Meloni: 'Un'altra pagina indimenticabile'. Tajani: 'Continua così, campione italiano' (ANSA) ... ansa.it Sinner-Zverev 6-1 6-2 Jannik vince anche il torneo di Madrid, è il quinto 1000 di filaAlexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro f ... fanpage.it