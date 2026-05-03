Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione agli Internazionali di Roma. La prima sessione di allenamento è programmata al Foro Italico per domani pomeriggio, con un incontro previsto contro un avversario di nome Buse. La presenza del giocatore è confermata dopo le ultime settimane di attesa e speculazioni sulla sua partecipazione alla manifestazione.

Novak Djokovic ci sarà. Il campione serbo ha programmato la prima sessione di allenamento al Foro Italico: domani, dalle 18 alle 19, sul Centrale, con Ignacio Buse, 22enne peruviano n. 58 Atp. Se tutto andrà bene, scenderà in campo nel torneo da testa di serie numero 3, dietro Sinner e Zverev, debuttando quindi tra venerdì e sabato agli internazionali di Roma. Nole non gioca da marzo, quando fu sconfitto al tie-break del terzo set da Draper negli ottavi di Indian Wells. Poi ha saltato Miami e Madrid per un problema alla spalla destra. Ospite d’eccezione alla serata dei Laureus, nella capitale spagnola, 13 giorni fa aveva dichiarato: “Non posso fare previsioni adesso, perché dipende dall’evoluzione dell’infortunio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Djokovic risponde presente: partecipa agli Internazionali di Roma

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