DJI offre inquadratura e tracking professionali con Osmo Mobile 8P

DJI ha annunciato nuove funzionalità per il suo dispositivo Osmo Mobile 8P, che permette ai creatori di contenuti di ottenere inquadrature più stabili e di seguire i soggetti in modo più preciso. Tra le novità ci sono l’attivazione di funzionalità avanzate di stabilizzazione attraverso Osmo FrameTap e la possibilità di utilizzare ActiveTrack 8 per il tracciamento automatico dei soggetti in movimento. Queste caratteristiche sono state presentate tramite un comunicato promozionale dall’azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I creator possono ora sbloccare funzionalità di stabilizzazione di livello superiore con Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 e Apple DockKit SHENZHEN, Cina, 7 maggio 2026 PRNewswire — DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, presenta oggi Osmo Mobile 8P al mercato globale. Dotato di funzioni di inquadratura e tracciamento di nuova generazione, consente ai creator di elevare con precisione le riprese realizzate con lo smartphone. Il nuovo telecomando staccabile Osmo FrameTap consente ai creator di scattare selfie telecomandati con un’inquadratura precisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DJI offre inquadratura e tracking professionali con Osmo Mobile 8P A quick-start guide to the button controls of Osmo Mobile 8Osmo Mobile 8 Notizie correlate DJI Delivers Pro Framing and Tracking with Osmo Mobile 8PCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Creators Can Now Unlock Next-Level Gimbal Features with Osmo FrameTap, ActiveTrack 8. Leggi anche: DJI Osmo Pocket 4, design e funzioni svelati prima del lancio Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Più di un semplice stabilizzatore: l'Osmo Mobile 8P introduce il controllo remoto con schermo; Quale videocamera comprare (maggio 2026). DJI offre inquadratura e tracking professionali con Osmo Mobile 8PI creator possono ora sbloccare funzionalità di stabilizzazione di livello superiore con Osmo FrameTap, ActiveTrack 8.0 e Apple DockKit ... adnkronos.com DJI Osmo Mobile 8P: il gimbal per smartphone si fa controllare a distanzaDJI lancia l'Osmo Mobile 8P con telecomando FrameTap, tracking avanzato e Apple DockKit: ecco tutte le novità. techprincess.it Qualcuno di voi usa i gimbal DJI per smartphone DJI ha appena presentato Osmo Mobile 8P con ActiveTrack 8.0, controllo remoto tramite FrameTap e supporto DockKit per iPhone. Sulla carta sembra molto orientato a creator e vlog dinamici, soprattutto in - facebook.com facebook