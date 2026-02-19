Chiara e Teresa, entrambe affette da tumore metastatico al seno, si preparano a incontrare Sergio Mattarella al Quirinale il 3 marzo. Questa visita vuole rappresentare le 55.000 donne in Italia che vivono con questa diagnosi. Chiara ha deciso di sposarsi, mentre Teresa ha scelto di acquistare l’abito bianco. Le due donne si sono conosciute solo attraverso un documentario e ora si ritrovano a condividere un momento importante della loro vita. La loro storia dimostra come la forza dell’amicizia possa superare le difficoltà.

Non si erano mai viste prima di un documentario. Oggi Chiara Ruaro e Teresa Giordano, protagoniste del docufilm Due di noi, sono unite da una diagnosi di tumore al seno metastatico e da un’amicizia nata nella malattia. Tra chemio, ricadute e nuovi inizi, hanno trasformato la loro esperienza in un impegno pubblico per dare voce alle pazienti e cambiare il modo in cui si parla di tumore. E adesso diventano Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia di Chiara e Teresa, unite da una diagnosi di tumore metastatico, che il 3 marzo incontreranno Sergio Mattarella al Quirinale: «Quel giorno rappresenteremo le 55 mila donne italiane che convivono con la malattia». E intanto, una si è sposata e l'altra ha comprato l'abito bianco

Leggi anche: Sergio Mattarella e lo sport: storia di una passione al Quirinale

Leggi anche: Greggio è una furia: «Non so se la Juve si rende conto che ha una dirigenza incapace e inesperta che ha comprato bidoni come Openda, David e Cabal». Lo sfogo dopo Napoli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.