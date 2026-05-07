Un reportage che ha vinto il Pulitzer racconta la storia di una coppia in cui il marito, malato di tumore terminale, e la moglie decidono di avere una figlia mentre lui affronta la malattia. Il fotografo ha seguito i momenti tra visite in ospedale e preparativi familiari, documentando le scelte e le sfide di questa decisione estrema. La narrazione si concentra sui dettagli quotidiani e sulla volontà di vivere fino in fondo.

Lui e la moglie avevano già raccontato il loro percorso sui social, soprattutto su TikTok e Instagram: avevano parlato della malattia, dei ricoveri, della paura e anche della decisione di diventare genitori nonostante il tumore. Tanner aveva ricevuto la diagnosi nel novembre del 2020, a soli 25 anni. Studiava per conseguire una laurea in psichiatria e aveva appena festeggiato il secondo anniversario di matrimonio con Shay. Nel 2023, i medici gli hanno comunicato che il tumore non era più curabile: parlavano di «due - cinque anni di vita». Nonostante tutto, la coppia ha deciso di andare avanti con il progetto di avere un figlio attraverso la fecondazione assistita.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diventare genitori mentre si sta morendo: il reportage che ha vinto il Pulitzer racconta la storia di Tanner Martin, malato di tumore terminale, e della scelta sua e della moglie di avere una figlia

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