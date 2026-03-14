Una scrittrice di nome Alice Basso ha pubblicato un libro che sta conquistando le classifiche internazionali, raccontando la felicità di una figlia per la morte della madre. L’autrice ha condiviso alcuni dettagli in anteprima, senza rivelare l’identità dietro la pubblicazione. Il tema centrale riguarda le madri, un argomento complesso e spesso discusso, che in Italia suscita sempre molte riflessioni e opinioni.

A h, le madri. Che argomento spinoso. Siamo italiani, chi lo sa meglio di noi? Che ci piaccia o no, tutto il mondo ci identifica con una triade variabile i cui primi due elementi sono sempre la mamma e la pizza, solo uno del tutto positivo. Ovvio dunque che quando arriva un prodotto di fiction, letteraria, cinematografica o televisiva, imperniato su una figura materna, le nostre antenne si drizzino all’istante. Lo sentiamo nostro, ci sembra subito fatto apposta per noi. Ma naturalmente non siamo i soli al mondo per i quali le orbite delle frustrazioni esistenziali, dei traumi e di tutte quelle faccende che fanno la gioia degli psicanalisti siano quasi sempre mammocentriche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non si sa chi sia l’autrice del libro che sta scalando le classifiche mondiali e che parte col botto: la felicità di una figlia per la morte della madre. La scrittrice Alice Basso ce lo racconta in anteprima

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