Discoteca di Arezzo rissa per futili motivi | probabilmente qualcuno aveva guardato male qualcuno mentre partiva Annalisa

A Arezzo è scoppiata una rissa in una discoteca legata a motivi considerati futili, probabilmente legati a uno sguardo di troppo durante il concerto di Annalisa. La scena si è sviluppata tra gruppi di giovani che frequentano il locale, creando momenti di tensione e scontri tra ragazzi. La polizia ha ricevuto diverse chiamate e sta indagando sull’accaduto. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla crescente presenza di comportamenti violenti tra i giovani nelle località di intrattenimento.

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Ad Arezzo continua la lotta alla “mala movida”, fenomeno antropologico in cui branchi di ventenni entrano in discoteca per divertirsi e finiscono per ricreare Sarajevo ma col guardaroba custodito. Dopo la sospensione della licenza a un noto locale aretino, il Questore ha deciso di distribuire sei Daspo Urbani ai protagonisti della serata pasquale più educativa dell’anno, culminata con due gruppi di giovani che si sono affrontati dentro la discoteca per motivi così futili che neppure loro, probabilmente, se li ricordano più. Secondo le ricostruzioni, la scintilla sarebbe nata nel classico modo scientifico documentato dalla sociologia della notte: uno spintone, uno sguardo di troppo, una storia Instagram interpretata male oppure qualcuno che ha urlato “questa è la mia canzone” durante il remix tamarro delle 2:40.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Discoteca di Arezzo, rissa per futili motivi: probabilmente qualcuno aveva guardato male qualcuno mentre partiva Annalisa Notizie correlate Rissa violenta per futili motivi nel pieno centro di Crotone, coinvolte tre persone: l'epilogo della vicendaTre diveti di accesso al centro urbano sono stati emessi dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini crotonesi e di un cittadino pakistano... Il video della spaventosa rissa scoppiata a Oristano per futili motivi: 18 giovani denunciati, 5 sono minori18 giovani, tra cui cinque minori, sono stati denunciati per una violenta rissa avvenuta nei primi giorni dell’anno a Oristano. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Principe chiuso dalla questura: i perché dei sigilli; Rissa fuori dalla discoteca in Costa Smeralda, Tony Effe in tribunale. Misano. Rissa in discoteca tra un gruppo di giovani e di poliziotti: imputati tutti assoltiSono stati tutti assolti per non aver commesso il fatto gli 11 imputati, all’epoca dei fatti di età compresa tra i 21 e i 35 anni, che nell’estate ... corriereromagna.it Rissa fuori dalla discoteca in Costa Smeralda, Tony Effe in tribunaleTony Effe in tribunale. Il rapper romano dovrà comparire davanti ai giudici del tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per rispondere delle accuse di rissa e danneggiamento. A denunciare Nicolò Ra ... romatoday.it dal cassetto dei nostri ricordi: giovani in discoteca a LE MIRAGE vi/li RICONOSCETE (grazie Tito Ghezzi) #montesansavino #arezzo #titoghezzi - facebook.com facebook