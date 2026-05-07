Disagio lavorativo | quali strumenti alla Sala Consiliare Quartiere 4 sud est

È in programma un convegno presso la Sala Consiliare del Quartiere 4 sud est, rivolto a chi desidera approfondire le linee guida dell'INAIL e gli strumenti disponibili per affrontare il disagio lavorativo. L’evento è aperto a tutti gli interessati e si propone di fornire informazioni aggiornate sullo stato dell’arte in materia. Un’occasione per conoscere le risposte ufficiali e le modalità di intervento in questo ambito.

Convegno aperto a tutti gli interessati per conoscere le linee guida INAIL, gli strumenti e lo stato dell'arte nel contrasto al disagio lavorativo.Quello del disagio lavorativo, assieme al mobbing pare oggi uscito dall'agenda pubblica, ma in realtà è un fenomeno diffuso che, con un pò di aiuto e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Teen, il progetto volto alla riattivazione e all’inserimento lavorativo dei Neet dell’area est della bergamasca Scuola e disagio giovanile: nuovi strumenti per i docentiMercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:30, la sede di Fondazione Carispezia in Via Chiedo 36 ospiterà il convegno Ne parliamo? Ascoltare...