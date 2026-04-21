Mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 15:30 alle 18:30, la sede di Fondazione Carispezia in Via Chiedo 36 ospiterà il convegno Ne parliamo? Ascoltare per educare: insieme per leggere il disagio giovanile. L’iniziativa, promossa da Futuro Aperto, si rivolge agli insegnanti delle scuole secondarie per fornire strumenti operativi utili a comprendere le fragilità degli adolescenti e potenziare la rete della comunità educante. Il nuovo incontro nasce come evoluzione naturale di un percorso già tracciato nel mese di febbraio, quando il progetto Futuro Aperto ha coinvolto oltre 2.000 studenti attraverso un ciclo di nove appuntamenti dal titolo proprio Ne parliamo?.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e disagio giovanile: nuovi strumenti per i docenti

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