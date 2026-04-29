Teen il progetto volto alla riattivazione e all’inserimento lavorativo dei Neet dell’area est della bergamasca

Da lunedì 30 marzo 2026 è partito il progetto Teen, che mira a favorire la riattivazione e l’inserimento lavorativo dei giovani Neet dell’area est della provincia di Bergamo. L’iniziativa coinvolge diversi attori locali e si concentra sulla creazione di opportunità di formazione e lavoro per ragazzi che non sono impegnati in studi o occupazione. La prima fase si svolge nel comune di Albano Sant’Alessandro.

Albano Sant’Alessandro. Ha preso avvio da lunedì 30 marzo 2026 il progetto Teen – Talento, Esplorazione, Evoluzione, Novità finalizzato ad attivare interventi integrati di intercettazione, riattivazione e inserimento formativo e lavorativo dei giovani Neet di 15-29 anni, ragazzi e ragazze che non stanno portando avanti un percorso di studio e non sono inseriti nel mondo del lavoro, afferenti agli Ambiti Territoriali di Seriate, Grumello del Monte e Basso SebinoMonte Bronzone, nell’area est della provincia di Bergamo, a partire da una visione dei giovani come espressione di saperi, potenzialità, desideri. Da questa visione nasce la scelta del titolo che ribalta la prospettiva da una condizione di inattività e difficoltà a una dimensione di crescita e scoperta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Grottaglie, parte il progetto SVOLTA: servizi e orientamento per l’inserimento lavorativoTarantini Time QuotidianoEntra nella fase operativa il progetto SVOLTA (Sviluppo, Valore, Orientamento, Lavoro, Talento, Autonomia), promosso dal... Tirocini per persone fragili, rinnovato il progetto: avanti con inserimento lavorativo e inclusioneIl sindaco: “Offriamo un’occasione di valorizzazione delle possibilità di ciascuno per reinserirsi nel mondo del lavoro” Ricetta che convince, non si...