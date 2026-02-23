Allarme sulle carceri venete Bigon chiede un intervento immediato

Il peggioramento delle condizioni nelle carceri venete deriva dalla diffusione di episodi di violenza tra i detenuti. Bigon ha richiesto un intervento urgente, evidenziando l’aumento di risse e tensioni nelle strutture. La relazione del Garante di Verona ha fatto emergere criticità che richiedono risposte immediate. Le autorità si preparano a intervenire per affrontare questa crisi crescente. La situazione resta sotto stretta osservazione.

La consigliera regionale denuncia sovraffollamento, carenze strutturali e mancanza di personale. «Servono investimenti urgenti e percorsi alternativi al carcere» Dopo la relazione del Garante per i diritti dei detenuti di Verona don Carlo Vinco, resa nota durante l'ultimo consiglio comunale, il sistema penitenziario è tornato al centro del dibattito pubblico. E per la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, il quadro è insostenibile. «La situazione delle carceri venete, e in particolare del carcere di Montorio, ha ormai raggiunto livelli di criticità elevatissimi - ha dichiarato la consigliera veronese - Il sovraffollamento esagerato, unito alla carenza strutturale di servizi e soprattutto alla drammatica mancanza di personale specializzato, sta rendendo sempre più difficile garantire condizioni di detenzione dignitose e percorsi di presa in carico adeguati per le persone detenute». 🔗 Leggi su Veronasera.it

Carceri. L’allarme dei medici penitenziari: Tra il 60% e l’80% dei detenuti italiani è malato. E per gli Opg si prospetta una nuova proroga fino al 2017Per la Società italiana di medicina e sanità penitenziaria bisognerebbe istituire un osservatorio ad hoc sulle patologie nelle carceri e assegnare codici struttura agli istituti. Le più diffuse: ... quotidianosanita.it

Carceri, l’allarme del Garante: «In Campania siamo oltre la soglia critica, affollamento fino al 168%»Napoli– Un sistema che scricchiola sotto il peso di numeri insostenibili e strutture fatiscenti. L'ultimo report del Garante regionale dei detenuti, Samuele ... cronachedellacampania.it

L'Unione Sarda. . L’associazione Socialismo Diritti Riforma lancia l’ennesimo allarme: «Nelle carceri della Sardegna sono in arrivo i primi detenuti in regime di 41 bis. Si tratta di novantadue condannati, la popolazione carceraria passerà presto da 740 a oltre - facebook.com facebook