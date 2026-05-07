Disabilità minori | sbloccati 142mila euro per le famiglie locali

Nelle ultime settimane sono stati sbloccati 142 mila euro destinati alle famiglie con minori con disabilità nella regione. La somma sarà distribuita attraverso un procedimento gestito dall’ente competente, che si occuperà di verificare i requisiti e di erogare i fondi direttamente alle famiglie beneficiarie. Il processo operativo prevede la presentazione delle domande e la successiva autorizzazione delle somme, senza ulteriori interventi intermedi.

? Cosa scoprirai Come verranno gestiti concretamente i 142 mila euro sbloccati?. Chi si occuperà operativamente di erogare i fondi alle famiglie?. Perché l'opposizione ha espresso dubbi sulla gestione del fondo?. Come verrà garantito il rispetto della volontà della donatrice?.? In Breve Gestione affidata alla Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta con 8.000 euro aggiuntivi.. L'assessore Marco Gheller coordina il passaggio tra pubblico e terzo settore.. Voto approvato con 19 favorevoli, 6 astensioni e 2 contrari in aula.. L'iter sblocca un dossier amministrativo rimasto fermo per diversi anni.. Il Consiglio comunale ha approvato il provvedimento per attivare il fondo destinato alla cura di bambine e bambini con disabilità, dando finalmente seguito alla volontà lasciata da Lucia Maria Raspo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disabilità minori: sbloccati 142mila euro per le famiglie locali Notizie correlate Centri estivi e disabilità, arrivano i contributi per le famiglie: fino a 4mila euro a bambinoIl Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo... Leggi anche: Centri estivi per tutti, dalla Regione oltre 470mila euro per le attività dedicate ai minori con disabilità