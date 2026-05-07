Disabilità in Basilicata | il Garante tutela i diritti con esiti concreti

In Basilicata, il Garante dei diritti ha intervenuto per tutelare le persone con disabilità, portando a risoluzioni pratiche di alcune situazioni problematiche. Sono stati affrontati casi in cui venivano negati ausili medici essenziali e si sono verificati limiti nell’accesso agli assegni di cura da parte di alcuni comuni. Questi interventi hanno portato a risultati concreti per le persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come sono stati risolti i casi di ausili medici negati?. Perché alcuni comuni limitano l'accesso agli assegni di cura?. Chi deve pagare gli assistenti nelle scuole paritarie lucane?. Come sono state abbattute le barriere negli uffici postali?.? In Breve Interventi abbattimento barriere architettoniche presso Poste centrali di Potenza e ufficio di San Fele.. Padula difende gratuità impianti cocleari e ausili medici per famiglie lucane.. Denuncia restrizione bandi assegni di cura da parte di alcuni Ambiti territoriali.. Richiesta accesso economie regionali per assistenti nelle scuole paritarie della Basilicata.. Il 6 maggio la prima Commissione consiliare regionale ha ospitato Marika Padula per analizzare i risultati ottenuti dal Garante per le persone con disabilità fino al 31 dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disabilità in Basilicata: il Garante tutela i diritti con esiti concreti Notizie correlate Leggi anche: Inclusione e tutela dei cittadini: istituito il garante dei diritti delle persone con disabilità Disabilità: il piano di Belgiorno tra Consulta e Garante dei diritti? Cosa scoprirai Come cambieranno i marciapiedi e i trasporti con questo piano? Chi controllerà concretamente l'efficacia dei servizi per i cittadini... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Con gli occhi della mente 2: a Potenza l’evento su inclusione e riciclo Raee; Disabilità, riforma e terzo settore, Anmic chiama a raccolta i territori; Mottola, centro diurno disabili, servizio ancora interrotto il sabato, pazienti in stand by; Nuovi gruppi appartamento a Rotondella. Latronico: nuovo modello di inclusione | Basilicata Notizie. Disabilità, Padula audita in I CcpFuturo Nazionale Basilicata annuncia con orgoglio l’ingresso di Rocco Tauro, figura storica e punto di riferimento della destra lucana. Più volte consigliere provinciale di Matera, più volte ... lasiritide.it Basilicata, Latronico: dialogo tra istituzioni e terzo settore per l’inclusioneSostegno dell’assessore Cosimo Latronico all’iniziativa promossa dalla Garante regionale per le persone con disabilità e dall’associazione H-Lettera Muta. Esempio virtuoso di cooperazione. trmtv.it L’ultima impresa di Alex Zanardi è di queste ore: dalla notizia della morte, decine di mail continuano a arrivare alla sua associazione, Obiettivo 3, persone con disabilità che chiedono aiuto per ripartire attraverso lo sport. Proprio come aveva fatto lui. - facebook.com facebook Arrivare a offendere la dignità delle persone con disabilità, tra gli applausi scroscianti del pubblico di La7, vuol dire aver toccato il fondo. Giannini, vergognati e chiedi scusa. x.com