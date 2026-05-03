Un nuovo piano legato alla disabilità sta coinvolgendo la Consulta e il Garante dei diritti. Tra le misure previste ci sono interventi sui marciapiedi e sui sistemi di trasporto pubblico. Sono stati definiti anche i criteri con cui verrà verificata l’efficacia dei servizi offerti alle persone fragili. La collaborazione tra le istituzioni mira a garantire un miglioramento concreto per i cittadini con disabilità.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i marciapiedi e i trasporti con questo piano?. Chi controllerà concretamente l'efficacia dei servizi per i cittadini fragili?. Come verranno coinvolte le aziende locali per garantire il lavoro?. Quali soluzioni abitative permetteranno ai giovani di vivere in autonomia?.? In Breve Accessibilità urbana tramite marciapiedi senza ostacoli e trasporti a chiamata nel territorio.. Sportello lavoro per favorire l'inserimento professionale nelle aziende locali.. Nuovi progetti di co-housing e appartamenti protetti per l'indipendenza abitativa.. Percorsi scolastici personalizzati e centri diurni dedicati ai giovani con autismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disabilità: il piano di Belgiorno tra Consulta e Garante dei diritti

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