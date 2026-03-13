Occupazione | 24 milioni Sud decolla e contratti stabili

Nel quarto trimestre del 2025, il mercato del lavoro italiano ha registrato un nuovo record con oltre 24 milioni e 121 mila occupati. Nel Sud del paese si osserva una crescita significativa, mentre il numero di contratti stabili continua ad aumentare. Questi dati riflettono un cambiamento nel panorama occupazionale italiano, con un incremento generale del numero di persone occupate e un miglioramento nella qualità dei contratti.

Il mercato del lavoro italiano ha raggiunto nel quarto trimestre del 2025 una soglia storica di occupati, superando i 24 milioni e 121 mila unità. La disoccupazione si è attestata al 6,1% a livello nazionale, con un calo particolarmente significativo nelle regioni del Mezzogiorno che hanno registrato l’aumento maggiore del tasso di occupazione. Questi dati, certificati dall’Istituto nazionale di statistica, sono stati accolti come segnali incoraggianti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha sottolineato che la direzione intrapresa dal governo è quella giusta per sostenere imprese e crescita. Tuttavia, il quadro presenta anche ombre, come l’aumento degli inattivi che raggiungono il 33,7%, un dato che richiede attenzione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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