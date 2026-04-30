Disabilità Locatelli stanzia 25 milioni per l’assunzione stabile di giovani under 35

Da orizzontescuola.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro per le Disabilità ha comunicato che sono stati stanziati 25 milioni di euro per promuovere l’assunzione stabile di giovani con disabilità di età fino a 35 anni. Questa misura mira a favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di questa fascia di giovani. La decisione fa parte di un intervento volto a sostenere l’inserimento professionale delle persone con disabilità.

Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha annunciato un nuovo stanziamento di 25 milioni di euro destinato a sostenere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con disabilità fino a 35 anni di età. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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