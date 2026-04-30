Disabilità Locatelli stanzia 25 milioni per l’assunzione stabile di giovani under 35

Il Ministro per le Disabilità ha comunicato che sono stati stanziati 25 milioni di euro per promuovere l’assunzione stabile di giovani con disabilità di età fino a 35 anni. Questa misura mira a favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro di questa fascia di giovani. La decisione fa parte di un intervento volto a sostenere l’inserimento professionale delle persone con disabilità.